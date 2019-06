2º BPM recebe novas viaturas e motocicletas para reforçar policiamento

27/06/19 - 17:00:00

Foi entregue ainda um furgão, que será utilizado como Base Móvel

Na manhã dessa quarta-feira, 26, a Polícia Militar realizou a entrega de cinco novas viaturas para o 2º Batalhão de Polícia Militar (2º BPM).

A Unidade responsável pelo policiamento preventivo e ostensivo em oito cidades da região do Baixo São Francisco, é sediada na cidade de Propriá. Os novos veículos fazem parte do plano estratégico para a melhoria da segurança do Estado e renovação da frota. Foram entregues quatro motocicletas e um furgão, que será utilizado como Base Móvel, para melhor atender a população.

O evento contou com a participação do coronel Fábio Fonseca Rolemberg, comandante do CPMI, que representou o Comando-Geral, o comandante do 2º BPM, tenente-coronel Wildes Pereira Cruz, além de oficiais e praças lotados no Batalhão.

Fonte: Ascom/PM