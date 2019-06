AMESE INGRESSA COM AÇÃO JUDICIAL PARA RETORNO DO NAPSS DA POLÍCIA MILITAR

27/06/19 - 05:16:20

A Associação dos Militares do Estado de Sergipe (Amese) ingressou com ação judicial para obrigar o estado de Sergipe a reativar o funcionamento do Núcleo de Assistência Psico-social da Polícia Militar.

São diversos os relatos de policiais e bombeiros militares que procuram a AMESE se queixando de problemas como depressão, transtorno de ansiedade, estresse e outros problemas de ordem emocional e social e que não possuem nenhum apoio institucional da corporação.

“Policiais militares e bombeiros possuem uma das profissões que mais exigem do emocional. A desativação do NAPSS foi uma covardia contra os militares. Os transtornos que estes trabalhadores passam são causados pelo serviço e nada mais justo que o estado sane esse problema. O policial e o bombeiro militar sadios prestam um melhor serviço à sociedade e não se afasta do serviço por dispensa médica de caráter psiquiátrico. Esta ação judicial visa à correção de injustiça”, registrou o presidente da AMESE, o sargento Jorge Vieira.