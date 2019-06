ASPRA NOTIFICA COMANDANTE DO CPMI ACERCA DA SITUAÇÃO DO CISP DE CANHOBA

27/06/19 - 05:40:56

Na manhã desta quarta-feira, dia 26, a ASPRA/SE (Associação dos Praças Policiais e Bombeiros Militares de Sergipe), através do seu presidente Cabo Isaías, durante evento ocorrido no 2º Batalhão, notificou o Comandante do CPMI (Comandante do Policiamento Militar do Interior), Coronel Fábio Rolemberg, acerca da situação precária do CISP (Centro Integrado de Segurança Pública) de Canhoba.

Dentre os problemas encontrados destaca-se as diversas rachaduras nas paredes, nos mais diversos ambientes do CISP; infiltrações nas paredes; mofo em algumas pareces; dentre outros.

Matéria do blog Espaço Militar com fotos da ASPRA/SE