Banda ‘Os Faranis’ anima o jantar de domingo, no próximo dia 30

27/06/19 - 14:07:58

Trio é a atração do dia 30 de junho no Shopping Jardins, em Aracaju (SE)

Encerrando o especial junino do projeto Viva Música, o grupo formado por Gabriel Farani, Iolanda Cristina e Lúcio Leandro brinda o público com o ‘Forrozin dos Faranis’. Com um repertório repleto de forró, xaxado e baião, a banda sergipana embala o jantar do próximo domingo (30) no Shopping Jardins, em Aracaju (SE). A apresentação acontece na Praça de Alimentação Jardins, a partir das 19 horas. O acesso é gratuito. Basta chegar e curtir!

Viva Música Especial

O quê? Programação musical que destaca os talentos da cena artística sergipana. Neste mês, os músicos homenageiam os santos juninos e brindam o público com os envolventes ritmos nordestinos. Neste domingo (30), a atração é ‘Forrozin dos Faranis’.

Quando? Todos os domingos, às 19 horas.

Onde? Praça de Alimentação Jardins do Shopping Jardins – Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215, bairro Jardins, Aracaju | SE.

Quanto? Acesso gratuito.

Foto: Divulgação

Ascom Shopping Jardins