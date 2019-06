Cancelamento de show em Socorro gera nota de repúdio de produtora

27/06/19 - 15:49:13

Em virtude do cancelamento da participação da artista Márcia Fellipe no evento Forró Siri, previsto para o dia 28 de Junho de 2019, em Nossa Senhora do Socorro/SE, elucidamos os fatos:

No início deste mês, firmamos compromisso com a Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Socorro para a participação da artista neste evento. No entanto, no dia 26 do mesmo mês, a dois dias do evento, fomos surpreendidos com uma nota desta prefeitura, que informa a nossa não mais participação no evento por falta de verba do Ministério do Turismo.

Desta forma, ressaltamos aos fãs da artista e ao público do evento nossa absoluta ignorância e repúdio ao fato e à forma tratada por esta prefeitura, que firmou compromisso conosco e, o cancelou de maneira abrupta com argumento nunca antes mencionado como condição a esta contratação.

Lamentamos o ocorrido e informamos ainda que acionaremos os meios legais em decorrência do uso indevido da imagem da artista nas peças publicitárias da prefeitura na divulgação do evento.

Resta-nos, pedir desculpas aos fãs e a todo público do evento por essa expectativa de show que, infelizmente, não acontecerá e mais uma vez, salientar nosso repúdio à conduta e ao trabalho da prefeitura neste episódio.

Márcia Fellipe Produções Artisticas