COMANDANTE DIALOGA COM PMs QUE ATENDERAM OCORRÊNCIA COM FOGOS

27/06/19 - 14:45:23

Coronel Marcony elogiou o preparo técnico dos policiais diante da situação em São Cristóvão

Na manhã desta quinta-feira, 27, o comandante-geral da Polícia Militar de Sergipe, coronel Marcony Cabral Santos, recebeu no Quartel do Comando Geral (QCG), as equipes do Grupamento Especial Tático de Motos (Getam), que atenderam uma ocorrência envolvendo fogos de artifício na cidade de São Cristóvão, região metropolitana de Aracaju.

O comandante ressaltou o orgulho em ter uma tropa bem treinada e preparada no seio da corporação. “Gostaria de evidenciar o orgulho de recebermos nesta manhã os integrantes do Getam, que se depararam com um das ocorrências mais difíceis pra qualquer policial militar. Num momento de grande tensão, mesmo sendo agredidos por pessoas com fogos de artifício, demonstraram um nível de preparo altíssimo. Eles são um exemplo a ser seguido e um orgulho para toda a Polícia Militar de Sergipe”, afirmou o comandante.

O tenente-coronel Gilmar Santos Santana, comandante do Getam, agradeceu as palavras do comandante-geral em nome da tropa. “Foi muito motivador, no dia de hoje, os integrantes do Getam serem recebidos pelo comandante-geral. Isso é fruto do reconhecimento, da valorização, que o comandante demonstra à todos os Policiais Militares. É uma demonstração de agradecimento e respeito a nossa tropa. Como comandante da unidade, entendo que estamos fazendo nosso papel constitucional. Vidas foram asseguradas. Houve o sacrifício do sargento Helder, que acabou saindo ferido, mas isso nos motiva a assegurar, cada vez mais, a paz e a ordem no Estado”, completou o Oficial.

O sargento Helder José Batista dos Santos, que saiu ferido da ocorrência com queimaduras na perna, voltou ao trabalho depois de passar por tratamento médico e se mostrou agradecido pelas palavras do coronel Marcony. “Agradeço o apoio do comandante-geral, do nosso comandante imediato tenente-coronel Gilmar, do meu subcomandante, capitão Jonatas e dizer que é sempre bom receber a tropa receber esse tipo de estímulo. Só tenho que agradecer e enaltecer sempre, a minha unidade e Polícia Militar de Sergipe”, agradeceu o militar.

