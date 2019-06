Comandante do policiamento destaca segurança nos festejos de Tobias Barreto

27/06/19 - 05:27:32

O São João da Alegria, realizado em Tobias Barreto de 31 de maio a 22 de junho, também se destacou pela segurança.

Segundo o tenente coronel Alexsandro Ribeiro, comandante do 11° BPM, através de um trabalho em conjunto com a Prefeitura de Tobias Barreto, o número de ocorrências foi bastante baixo.

“Colocamos os policiais em seus postos de forma extraordinária, através do pleito do prefeito Diógenes junto ao governador. Então, o número de policiais foi maior, o que contribuiu para as poucas ocorrências e para a ausência de prisões”, afirma Alexsandro Ribeiro.

De acordo com ele, a tranquilidade de estendeu a todos os locais onde a festa foi realizada. “Foi uma festa tranquila em praticamente todos os povoados e comunidades”, ressalta.

SECOM