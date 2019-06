COMERCIANTE É PRESO POR RECEPTAÇÃO DE PEÇAS FURTADAS DE CAMINHÃO

27/06/19 - 09:47:11

Comerciante permanecerá preso uma vez que o crime é inafiançável

Policiais do Departamento de Roubos e Furtos da Delegacia Regional de Itabaiana prenderam nesta quarta-feira, 26, um comerciante suspeito de receptar peças furtadas de caminhão cidade serrana. De acordo com o delegado Elder Sanches, a prisão aconteceu após registro de Boletim de Ocorrência feito por um homem que informou sobre peças que haviam sido levadas de seu caminhão.

Com a descrição das características do suspeito, a Polícia Civil conseguiu localizar o autor do furto. Segundo a polícia, ele possui conhecimento técnico, por isso obteve facilidade de retirar as peças. A bateria e algumas ferramentas do veículo foram guardadas na casa do rapaz que retirou as peças do caminhão, enquanto o tacógrafo e o velocímetro (do painel do veículo) foram vendidos a um comerciante de Itabaiana, que é conhecido no comércio por adquirir peças de origem duvidosa.

A polícia obteve informações do local em que estariam estes produtos furtados e, ao se deslocar até o estabelecimento, identificou que se tratava do material descrito pelo denunciante. As peças foram apreendidas e levadas à Delegacia Regional de Itabaiana.

O comerciante foi preso, pois se trata receptação dolosa na atividade de comércio, crime considerado inafiançável com penas que varia de 3 a 8 anos de prisão. O autor do furto também responderá processo.

Fonte: Polícia Civil/SE