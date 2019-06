DEPUTADA AFIRMA QUE O DESAFOGAMENTO DOS HOSPITAIS É URGENTE

27/06/19 - 12:52:17

Na oportunidade da prestação de contas das ações e investimentos da pasta da Saúde ao Poder Legislativo, a deputada estadual, Janier Mota (PR), que assumiu a presidente da Comissão Parlamentar da Saúde da Casa Legislativa de Sergipe na atual legislatura, concedeu entrevista à Rede Alese na manhã desta quinta-feira, 27.

A deputada disse que como presidente da comissão irá cobrar melhorias no atendimento à população nos hospitais e maternidades de Sergipe. Ela ressalta que apesar da crise financeira em que o país se encontra, crê que o governo do estado não medirá esforços para melhorar a Saúde em Sergipe.

“Temos ciência de que todos os estados do país estão atravessando um momento delicado na questão financeira. Mas, acredito no secretário de Saúde de Sergipe, e no nosso governador, Belivaldo Chagas. Entendo que eles não medirão esforços para o melhor atendimento à população. Tenho certeza que buscarão meios para ajudar o nosso povo, o nosso Estado. Há a necessidade de incentivos direcionados ao desafogamento dos hospitais da capital e dos municípios. Essa situação é urgente, principalmente o hospital de Urgência de Sergipe (HUSE) e bem como a Maternidade Nossa Senhora de Lourdes, a Lourdinha, onde a superlotação é crescente”, declarou.

Perspectiva

A deputada disse está focada em cobrar da secretaria da Saúde algumas prioridades. Na exposição do secretário na casa, ele destacou que a Saúde possui recurso anual na faixa de 1,2 bilhões de reais. “São prioridades essenciais para população as áreas da Saúde, a Educação e a Segurança. Então, são coisas que não podem deixar faltar, a minha perspectiva é que o secretário traga melhorias para a população na questão dos atendimentos nos hospitais da capital e do interior. Eu estarei atenta para cobrar essa meta tão essencial para a população”, externou Janier Mota.

