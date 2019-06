Deputada propõe transformação do Hotel Palace em hotel-escola

A deputada estadual Kitty Lima (Cidadania) recebeu representantes do condomínio que gerencia o espaço liberado para vendas no Hotel Palace para tratar da viabilidade das obras do imóvel. O encontro ocorreu na última semana no gabinete da deputada na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese).

Os representantes vieram até a parlamentar para solicitar uma intermediação do seu mandato junto à Empresa Sergipana de Turismo (Emsetur) com o intuito de efetuar obras estruturantes por meio de uma Parceria Público-Privada (PPP). “Acho excelente que esse encontro esteja acontecendo e vamos buscar atuar em prol de uma solução, pois tenho recebido muitos apelos de pessoas que comercializam no local e que vivem um clima de incerteza quanto à interdição e de medo em relação aos problemas de infraestrutura que podem causar uma tragédia no futuro.”, adverte Kitty.

A partir da conversa, a parlamentar se colocou a disposição para estabelecer um diálogo com a Emsetur para a elaboração do projeto de construção de um hotel-escola, que funcionaria como um local de estágio aprendizagem no setor de hotelaria. “Temos uma cidade com uma rede hoteleira pujante e que necessita de mão de obra capacitada para suprir essa demanda. O projeto de instalação de um hotel-escola seria excelente”, salienta a deputada.

Cobrança na CMA

Enquanto vereadora, Kitty já havia demonstrado sua preocupação com a situação do Hotel Palace, chegando a se pronunciar na tribuna em outubro de 2017 com um alerta para que os órgãos competentes tomem uma providência quanto à situação deplorável do prédio a fim de se evitar uma tragédia no local. Em seu discurso, Kitty chamou a atenção para a precária estrutura do prédio que pertence a Empresa Sergipana de Turismo (Emsetur), e lamentou que apesar dos inúmeros esforços do Ministério Público Estadual (MPE) para resolver a situação, nenhuma atitude foi tomada pelo Governo do Estado.

