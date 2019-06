DEPUTADO CRITICA “PRESSÃO” CONTRA INDICAÇÃO FEITA POR SENADOR NA CODEVASF

27/06/19 - 13:18:17

O deputado estadual Rodrigo Valadares (PTB) ocupou a tribuna da Assembleia Legislativa, na manhã dessa quinta-feira (27), para lamentar a postura da bancada federal de Sergipe que teria se “rebelado” contra a indicação do senador Alessandro Vieira (Cidadania) para havia indicado o jovem empresário Milton Andrade para a superintendência da Codevasf (Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba.

Segundo o deputado, mais cedo ele havia elogiado a indicação feita pelo senador por Milton ser “um jovem técnico e competente, com especialidades para o cargo”, e lamentou que “no decorrer do dia, por ego e vaidade política, a indicação foi rejeitada pela bancada federal. Não por Milton, mas por ter sido uma ação do senador”.

Rodrigo disse ainda que acreditava que a “nova política” havia vencido a disputa, mas pontuou que a “velha política” ganhou a batalha e Sergipe perdeu a chance de ter “um grande nome e jovem empresário a frente da Codevasf”.

Rodovia

Em seguida, Rodrigo cobrou do governo do Estado a recuperação da estrada que liga Porto da Folha a Monte Alegre e Gararu. “Passei por lá e vi que está em péssimas condições. São várias pessoas morrendo e logo a população vai se manifestar e paralisar aquela rodovia. Toda paralisação gera problemas!”.

“Me coloquei a disposição do movimento, inclusive para me fazer presente no dia. Sergipe é um Estado que não tem Saúde, Educação, Segurança, Turismo e Infraestrutura. É o mesmo grupo político que comanda a gestão desde 2007”, completou o deputado.

Por Habacuque Villacorte – Rede Alese

Foto: Jadílson Simões