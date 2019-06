DHPP prende irmãos em um homicídio na Zona de Expansão em Aracaju

27/06/19 - 09:13:15

O crime teria acontecido em março deste ano

Policiais da 1ª Divisão do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) prenderam nesta quarta-feira (26) os irmãos Cleberson Andrade Costa da Vitória, conhecido como “Kevinho”, e Cledson Andrade Costa da Vitória, conhecido como “Neguinho” por suspeita de participação no homicídio ocorrido no dia 23 de março deste ano na Zona de Expansão de Aracaju.

Segundo informações policiais, a vítima Paulo Rogério Dias da Silva, conhecido com “Galego”, foi morto a pedradas, pauladas e golpes de facão. As investigações já haviam possibilitado a prisão de outros cinco envolvidos no início de maio deste ano, com destaque para George Wagner dos Santos e Andrean da Hora Andrade.

Além dos investigados presos, outros indivíduos que participaram da execução também já foram identificados e deverão ser presos nos próximos dias. Destaca-se a colaboração da população na elucidação do delito à medida em que forneceu informações importantes, através do disk-denúncia 181.