FORAGIDO DO ESTADO DA BAHIA MORRE EM CONFRONTO COM POLICIAIS EM ARACAJU

27/06/19 - 15:05:15

Um homem acusado de envolvimento com o tráfico de drogas e homicídios no estado da Bahia morreu durante uma operação do Complexo de Operações Policiais Especiais de Sergipe (COPE) em parceria com a Polícia baiana.

Nesta quinta-feira, 27, como resultado dos levantamentos de inteligência policial desenvolvidos pelas forças de segurança da Bahia e de Sergipe (PF/PM/PC), foi localizado na capital sergipana Alisson Araújo Nascimento, mais conhecido como “Troncho”, acusado de participar do homicídio que vitimou o soldado da Polícia Militar Fábio Ferreira Rosas, em 2014, no bairro Liberdade, no estado da Bahia.

Segundo informações, os policiais militares da Bahia (COPPM e BOPE) abordaram o imóvel onde Alisson estava escondido, no bairro Olaria. O suspeito, que se encontrava armado, reagiu à abordagem policial, tendo sido alvejado e socorrido para o hospital da cidade, onde não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. A ação contou com o apoio dos policiais do Complexo de Operações Policiais Especiais da Polícia Civil de Sergipe (Cope).

Ainda segundo informações, o acusado era chefe da facção criminosa Comando da Paz e possuía a ficha criminal extensa, sendo envolvido com tráfico de drogas na cidade de Salvador; além de ser suspeito de participação em mais de vinte homicídios; e possuir, em seu desfavor, um mandado de prisão preventiva, expedido pela 2ª Vara do Tribunal do Júri de Salvador.

Com informações e foto da SSP