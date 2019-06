GUARDA MUNICIPAL DE ROSÁRIO PRENDE GOLPISTA DA REGIÃO VALE DO COTINGUIBA

27/06/19 - 05:07:14

Na manhã desta quarta-feira (26) a equipe coordenada pelo Secretário Batista visualizou uma moto Yamaha fazer de cor branca circulando na cidade com a placa dobrada dificultando a identificação.

Em seguida moto foi interceptada, sendo o condutor identificado como GEANISON DOS SANTOS FRANCA de 33 anos morador de Nossa Senhora das Dores, que estaria realizando cobranças de prestação em portas.

As características físicas do suspeito se assemelhavam bastante com as do suspeito de aplicar golpes em diversos

municípios, usando como estrategia a troca de dinheiro por valores menores para passar troco a uma suposta cliente, momento qual o golpista se aproveitava da boa vontade de senhoras para fugir levando todo o dinheiro.

No município de Rosário do Catete o acusado foi reconhecido por 04 vitimas, um caso chamou atenção onde o Geanison invadio a casa da vítima, uma senhora de 64 anos ao perceber que a vitima desconfiou do golpe, retirando a força 200 reais da bolsa que estava na cozinha configurando o roubo.

Durante 06 meses a Guarda Municipal tentava localizar o golpista, porém os golpes foram realizados em períodos intercalados dificultando a prisão em flagrante.

Portanto com o reconhecimento das vitimas o autor foi conduzido para delegacia de Rosário do catete para as providencias cabíveis.

A equipe composta por Batista, Celestino, Anjos e Vinicius foi responsável pela ação, contribuindo para que outras pessoas não sejam vitimas do cobrador de prestação.

Fonte e foto GMRC