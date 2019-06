Hemose realiza tratamento para pacientes com anemia falciforme

O ambulatório do Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose) realiza atendimento com equipe multidisciplinar, médicos, pediatras, hematologistas, fisioterapeutas, enfermeiros, psicólogo, dentista, farmacêutico e assistente social para mais de 180 pessoas portadoras da anemia falciforme. O tratamento consiste na administração de concentrados de hemácias de acordo com o tipo sanguíneo e do fenótipo, que é bem específico para cada indivíduo falcêmico, e medicações para conter anemia.

A enfermidade é caracterizada por uma alteração nos glóbulos vermelhos, que perdem a forma arredondada e ganha o aspecto de uma foice, daí a origem do nome falciforme. De acordo com a assessora técnica do Hemocentro, a médica oncohematologista Lourdes Alice Marinho, o diagnóstico da doença pode ser feita no bebê e na fase adulta. “Temos duas opções: o teste do pezinho feito no recém-nascido, e o exame de eletroforese de hemoglobina, disponíveis na rede de atendimento do Sistema Único de Saúde – SUS”, explicou ao destacar que o Hemose realiza apenas o eletroforese.

Esse exame é solicitado para medir e identificar os diferentes tipos de hemoglobina que podem ser encontrados no sangue, sua prescrição ocorre mais usualmente na fase adulta do paciente, como no caso das donas de casa Maria Rosana do Nascimento e Valmira Bispo. Elas realizam consultas regulares no ambulatório do Hemose, para controlar a anemia e as dores nas articulações. “Sofri muitos anos com as dores e depois que comecei meu tratamento aqui, com os médicos, minha situação melhorou muito”, disse Bispo.

Dentre os sintomas mais frequentes, o paciente pode sofrer crises intensas nas articulações dos braços, pernas, a cor amarela nos olhos, fadiga intensa, além da tendência a infecções. “O tratamento, além de amenizar esses sintomas da doença, proporciona uma melhor qualidade de vidas a essas pacientes”, confirmou a médica oncohematologista.

Serviço

O Hemose é referência para atendimento de portadores de coagulopatias (Hemofilia tipos A e B, e doença de Von Willebrand) e as hemoglobinopatias (Anemia falciforme e talassemia). Na unidade os pacientes passam por consulta médica, recebem medicamento, como os fatores de reposição VIII e IX, fornecidos pelo Ministério da Saúde (MS) de forma gratuita. O serviço funciona de segunda a sexta-feira, no horário das 7h às 16h. Mais informações através dos telefones: (79)3225-8000 e 3225-8046.