HOMEM DE 63 ANOS FOI ENCONTRADO MORTO E CARBONIZADO EM MARUIM

27/06/19 - 10:47:16

Populares localizaram na manhã desta quinta-feira (27) o corpo de um homem de 63 anos e que teve o corpo parcialmente carbonizado.

As informações passadas pela guarda municipal são de que o homem identificado como José Ramos, 63 anos, foi encontrado morto e com parte do corpo parcialmente carbonizado ao lado da cama em sua residência localizada no povoado Pedrinha Branquinha, em Maruim.

A causa da morte será investigada pela polícia.

Com informações do programa Jornal da Vida, da rádio Jornal