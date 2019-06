Homens armados invadem sede da Emdagro em Aracaju

Policiais do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) foram acionados no inicio da manhã desta quinta-feira (27) por vigilantes que fazem a segurança na Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (Emdagro), localizada no Bairro Capucho, em Aracaju, após dois homens armados renderem os presentes que estavam na portaria.

As informações são de que a dupla entrou na unidade pelos fundos da empresa, e fizeram uma funcionária, que chegava para trabalhar de mototáxi, como refém. Em seguida a dupla seguiu para a portaria e sob muita ameaça, exigiam as armas dos vigilantes.

Neste momento, um dos vigilantes efetuou um disparo para alto para chamar a atenção dos policias no posto do BPRv, que fica próximo. Após a ação, os dois marginais fugiram tranquilamente usando uma bicicleta. Na fuga, a dupla levou os aparelhos celulares dos vigilantes.

Quem tivera alguma informação que ajude a identificar os suspeitos pode ligar para o 181 ou 190.