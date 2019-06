Isabella Scherer e Fiuk aparecem em foto romântica no elevador. Momento #TBT: atriz compartilhou imagem antiga em rede social do último Dia dos Namorados

O amor está no ar! A atriz Isabella Scherer e o ator e cantor Fiuk aparecem juntinhos e em total sintonia em foto romântica tirada no elevador. A imagem foi compartilhada por ela e mostra um pouco de como foi a comemoração do último Dia dos Namorados, no dia 12/6. Fãs anônimos e famosos do casal foram à loucura e encheram a dupla de elogios.