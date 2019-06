Mistério revelado! Thammy Miranda e Andressa Ferreira detalham gravidez no ‘Conversa Com Bial’. Casal anuncia com exclusividade a novidade

27/06/19 - 22:00:40

A família Gretchen vai aumentar! O Conversa com Bial desta sexta-feira, 28/6, recebe Gretchen, Thammy Miranda e sua esposa, Andressa Ferreira, que contaram em primeira mão que estão esperando um bebê! Veja como a novidade foi anunciada no programa!

A conversa ainda contou com a presença de dr. Armando Hernandez-Hey, o médico americano responsável pelo processo que culminou na gravidez – e ele explica tudo no programa!

Fonte/Foto: globo.com