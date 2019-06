Município de Lagarto receberá o programa Planifica SUS

27/06/19 - 13:00:19

Com o intuito de fortalecer o papel da Atenção Primária e a organização da Atenção Ambulatorial Especializada do estado de Sergipe, será implantado o programa Planifica SUS. A finalidade do programa é de minimizar a superlotação das unidades hospitalares. O município de Lagarto será o primeiro a receber o benefício. O Planifica SUS será coordenado pelo Hospital Israelita Albert Einstein.

De acordo com a coordenadora da Atenção Primária da Secretaria de Estado da Saúde (SES), Ana Paula Vieira, agora no mês de julho, os treinamentos serão iniciados com os facilitadores, depois os servidores da SES e em seguida com os servidores do município eleito.

Segundo a técnica, em torno de 80% da superlotação das unidades de saúde é por motivos que deveriam ser atendidos na atenção primária. “A gente ver nisso uma fragilidade na atenção básica, no atendimento que poderia ser mais completo, rigoroso e ter uma atenção melhor por conta da atenção primária dos municípios”.

Outra questão apontada pela coordenadora que prejudica o atendimento é o comportamental. “Existe o fator cultural que muitas vezes as pessoas acham que indo ao hospital não precisam chegar cedo para aguardar uma consulta e não enfrentam filas na unidade de saúde. Acham mais cômodo ir direto ao hospital”, ressaltou.

Ana Paula relatou que o Planifica SUS será um trabalho de reorganização do processo dentro da atenção primária. “Um dos fatores preponderantes é exatamente fazer com que essa taxa de internação evitável passe a não acontecer. A gente quer que esses problemas que chegam à porta do hospital, que poderiam ser atendidos na atenção básica e primária, de fato sejam atendidos”.

Por Kelly Monique Oliveira – Rede Alese

Foto: Jadilson Simões