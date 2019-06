“Parlamentos” seria bom nome para uma pizzaria em Aracaju, ironiza vereador

Na manhã desta quinta-feira, 27, o vereador Cabo Amintas esteve na Rádio Jovem Pan Aracaju, sendo entrevistado no programa Jornal da Manhã, apresentado pelos jornalistas Rosalvo Nogueira e Paulo Souza. Os assuntos circularam entre o mandato do vereador, a relação dele com a imprensa local e mais polêmicas da capital sergipana.

A questão relacionada a supostas fraudes em contratações de bandas, tema que Amintas está proibido pela justiça de abordar desde o início do mês de maio, foi rapidamente citado pelos jornalistas. Já sobre o processo contra ele, que corre em segredo de justiça, e que também tem a ver com o mesmo tema, o vereador foi bem objetivo.

“Essa investigação contra a minha pessoa é fruto da denúncia que foi feita por três indiciados pela polícia”, explicou. Perguntado se achava que o processo denunciado por ele ‘daria em pizza’, Amintas ironizou. “Quem quiser investir em Sergipe, acho que uma pizzaria com o nome ‘Parlamentos’ seria a melhor opção”.

Sobre sua atuação na Casa Legislativa, Amintas ressaltou a união da oposição, citando inclusive a semelhança que o bloco opositor da Câmara tem com o da Assembleia: ambos compostos por três homens e uma mulher. “Muitas vezes eles [a situação] não entendem que a oposição está querendo ajudar. Porque se não formos nós pra mostramos as falhas, a ‘turma do amém’ não mostra de jeito nenhum. Eu não considero amigo aquele que enxerga as falhas e diz que está tudo ótimo”, ressaltou.

Em outro momento, Amintas desabafou sobre sua relação com os veículos de comunicação no estado, destacando o completo afastamento vivido atualmente, que em nada se assemelha ao passado de trabalho desenvolvido nos meios.

“Estou excluído da imprensa sergipana. Eu passei 10 anos num programa de televisão mas hoje… viram as costas pra mim! Não sei em que momento as pessoas acham que eu vou recuar, essa chance não tem. Talvez isso aconteça porque eu pedi todos os contratos, inclusive, contratos de comunicação da Câmara de Vereadores e estamos analisando passo a passo. É o dinheiro do povo!”, exclamou, sinalizando a importância de saber a relação que o Poder Legislativo tem, principalmente com as emissoras de rádio e TV.

Depois da sugestão de um dos jornalistas sobre a instauração de uma Comissão Parlamentar de Inquérito sobre esse assunto, Amintas não descartou a possibilidade. “Uma CPI da comunicação em Aracaju seria muito importante, seria contribuir com as empresas sérias, mostrando ‘olha, é importante que a Câmara anuncie nas empresas sérias, mas sem possíveis direcionamentos”, disse.

Cabo Amintas também se manifestou sobre os boatos que intencionam prejudicar a imagem dele. O vereador garantiu que vai lutar para desmascarar as armações feitas contra ele.

“Eu digo o tempo inteiro na Câmara ‘não se lida com o vereador Cabo Amintas indo pra cima’. Só tem um jeito de fazerem isso: tirando minha vida. Se conseguirem, sorte deles, mas nós não somos cachorro sem dono. […] Tentam manchar minha imagem, mas a gente não se preocupa com isso. Criam histórias com meu nome, mas ninguém prova nada. E não provam nada porque não existe nada. Vamos continuar na luta! Outra coisa: eu não recuo, só vou recuar quando mostrar a armação que fizeram com meu nome”, assegurou.

O Forró Caju ganhou seu espaço na entrevista, principalmente em razão do escândalo que expôs o contrato da prefeitura com uma empresa de Turismo e Eventos sendo posta como responsável pela segurança privada da festa.

“Basta vocês verem, a empresa anterior, com quem eles assinaram o contrato, tem um patrimônio de R$ 250 mil reais, enquanto a segurança da festa custaria R$ 240 mil”, evidenciou.

E continuou, por fim, relacionando a segurança privada da festa com o processo de formação da assessoria de parlamentares.

“A gente tem que saber se as pessoas estão capacitadas para fazer a segurança. É que nem assessor na Câmara. Tem uns que a gente nunca viu a cara. As pessoas entendem errado algumas coisas. Veja, um vereador chega aqui e diz ‘só tenho 5 assessores’. Certo, mas são R$ 30 mil de verba. Quanto ganha cada assessor? R$ 5 mil? Ele está capacitado pra receber isso? Ora… Me engana que eu gosto”, ironizou.

