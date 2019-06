POLÍCIA CIVIL CONCLUI INQUÉRITO DA MORTE DE CLAUTÊNIS DOS SANTOS

27/06/19 - 08:00:25

O delegado da Corregedoria da Polícia Civil, Júlio Flávio, confirmou nesta quarta-feira (26) que concluiu as investigações relacionadas ao caso do designer de interiores, Clautnis José dos Santos, morto dentro de um veículo de aplicativo durante uma abordagem policial ocorrido no dia 8 de abril, no Conjunto Bugio, em Aracaju.

O inquérito já foi encaminhado ao Poder Judiciário e tramita em segredo de justiça na 5ª Vara Criminal.

Uma coletiva de imprensa deverá ser feita nesta sexta-feira, 28, para esclarecer todo o procedimento investigativo.