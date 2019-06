POLÍCIA CIVIL PRENDE TRIO RESPONSÁVEL POR VÁRIOS ROUBOS DE VEÍCULOS

O grupo atuava em momento de distração das vítimas

A Polícia Civil, por meio da Divisão de Roubos e Furtos de Veículos (DRFV) e da Delegacia Regional de Lagarto, cumpriu nessa quarta-feira, 26, três mandados de prisão contra suspeitos de roubarem automóveis em Aracaju e em várias cidades do interior sergipano.

As investigações para prender Vitor Ericles Oliveira Sena, Iure Chaves dos Santos e Whasney Lucas Pereira de Oliveira tiveram início no dia 10 de fevereiro deste ano logo após eles roubaram um veículo no bairro Getúlio Vargas, em Aracaju. Em depoimento, Iure confessou que apenas ele roubou seis carros nos últimos meses em várias cidades de Sergipe.

A operação se deu por conta de um roubo em um Celta ocorrido no dia 10 de fevereiro de 2019, no bairro Santos Dumont, na capital sergipana. “A operação ocorreu quando houve um roubo no bairro Getúlio Vargas. Na ocasião três indivíduos à bordo de um Gol preto assaltaram uma pessoa que estava lavando o carro na porta de casa, um celta prata, a partir daí começamos as investigações e identificamos os autores, inclusive um deles tinha roubado antes de ontem um prisma branco aqui em Aracaju”, destacou o delegado Kássio Viana.

Os suspeitos roubavam tanto na capital quanto no interior do estado. O delegado Kássio chama atenção para o depoimento de um dos presos que explicou o “modus operandi” em que mesmos atuavam em momentos de distração das vítimas. Na maioria das vezes as pessoas ficavam utilizando aparelhos celulares no momento das abordagens.

O delegado explicou que dois dos dos envolvidos já tinham passagem pela polícia. “Um deles é a primeira passagem, inclusive nós prendemos ontem onde ele trabalhava. Ele tinha um trabalho formal mas infelizmente se meteu com o bando e cometeu o roubo, os outros dois já foram presos aqui e na cidade de Umbaúba praticando o mesmo crime e roubaram diversos carros na cidade de Aracaju”, explicou o delegado.

As prisões ocorreram em Aracaju e em Lagarto, porém eles já tinham sido presos na cidade de Umbaúba. É importante destacar que entre março e junho eles roubaram um celta prata, um deles roubou um Space Fox preto, um Ônix branco, roubou uma Strada próximo da cidade de Laranjeiras, um Logan branco aqui em Aracaju.

OS demais crimes praticados pelo grupo ainda não foram identificados, por isso a Polícia pede o auxílio da população pelo Disque-Denúncia 181. É importante que as vítimas denunciem para auxiliar o trabalho da Polícia. A ligação é gratuita e anônima.

