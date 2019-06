Polícia Civil prende trio responsável por vários roubos de veículos na capital e interior

Trio realizou roubos de carros em várias cidades de Sergipe

A Polícia Civil, por meio da Divisão de Roubos e Furtos de Veículos (DRFV) e a Delegacia Regional de Lagarto, cumpriu nesta quarta-feira (26), três mandados de prisão contra suspeitos de roubarem automóveis em Aracaju e em várias cidades do interior do Estado.

As investigações para prender Vitor Ericles Oliveira Sena, Iure Chaves dos Santos e Whasney Lucas Pereira de Oliveira tiveram início no dia 10 de fevereiro deste ano logo após eles roubaram um veículo no bairro Getúlio Vargas, em Aracaju.

Em depoimento, Iure confessou que apenas ele roubou seis carros nos últimos meses em várias cidades de Sergipe.