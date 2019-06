PREFEITURA ALERTA SOBRE VENTOS FORTES EM ARACAJU NAS PRÓXIMAS 72 HORAS

27/06/19 - 12:16:37

A Prefeitura de Aracaju, através da Defesa Civil Municipal, alerta a população aracajuana sobre a chegada de ventos fortes na capital nas próximas 72 horas. As previsões metereólogicas passadas pela Marinha do Brasil indicam que os ventos fortes chegarão ao litoral de Aracaju na noite desta quinta-feira, 27, podendo se estender até a domingo, 30, com atenção especial para a zona Sul da cidade. Ainda de acordo com o alerta, a previsão é de chuvas fracas para toda a capital durante o período.

As equipes da Defesa Civil estão à disposição para o monitoramento e para a tomada de providências, caso necessário. Através do número 199, também é disponibilizado à população um canal de comunicação para contato em situações de risco, como inclinação de árvores, rachaduras ou movimentação de telhas durante os ventos.

Serviço de Alerta por SMS

No mês de fevereiro de 2018, foi implantado o sistema de alerta via SMS sobre desastres e perigos naturais, para informar os cidadãos de forma instantânea sobre possíveis transtornos que podem ser causados pela natureza. O mecanismo, disponibilizado pelo Ministério da Integração Nacional, abrangerá informações da Defesa Civil Estadual e Municipal. Para ter acesso aos alertas é necessário realizar o cadastro através de mensagem de texto enviada para o número 40199. O serviço é inteiramente gratuito.

Passo a passo

Para fazer o cadastramento e receber os alertas da Defesa Civil, o cidadão deverá acessar o campo de mensagens (SMS) do celular, e no campo de indicação do destinatário incluir o número 40199.

Em seguida, no corpo da mensagem, deverá ser colocado o CEP da região. Após evitar a mensagem, em alguns segundos, o usuário receberá uma mensagem de confirmação. Caso algum dado tenha sido digitado de maneira equivocada o sistema informará o problema e será possível refazer o cadastro. Será possível cadastrar mais de um CEP.

Por Tirzah Braga