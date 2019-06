Prefeitura de Aracaju pleiteia sediar eventos esportivos internacionais

27/06/19 - 13:25:14

Uma das metas do Planejamento Estratégico da atual gestão da Prefeitura de Aracaju é tornar a capital sergipana sede de eventos esportivos, não somente para desenvolver as modalidades esportivas de Aracaju e, consequentemente, de todo o estado, mas também para ampliar os investimentos econômicos e, assim, reverter em benefícios para a população. Desta forma, representando a gestão, o secretário municipal da Juventude e do Esporte, Antônio Hora Filho, viajou, nesta quarta-feira, 26, à cidade de Agadir, no Marrocos, para participar da assembleia geral da International School Sport Federation (ISF), onde cidades irão se candidatar para sediar eventos escolares mundiais.

A viagem foi uma determinação do prefeito Edvaldo Nogueira, pautada no planejamento da gestão. “O prefeito pediu que a Sejesp [Secretaria Municipal da Juventude e do Esporte] formulasse uma proposta para Aracaju sediar um campeonato mundial de atletismo, em 2023, e também para pleitear, junto à ISF e à CBDE [Confederação Brasileira do Desporto Escolar] a realização de outros eventos esportivos em nossa cidade”, afirmou Hora.

A ideia inicial é fazer com que Aracaju seja sede de um evento esporte mundial por ano. “Além de promover a nossa cidade como destino turístico, através do esporte, ainda vai atrair investimento para a nossa cidade. Está na nossa rota, solicitar uma seletiva nacional da Gymnasíade – competição multiesportiva organizado pela ISF – , um evento envolvendo mais de 12 modalidades, com a participação de duas mil pessoas de todos os estados brasileiros e do Distrito Federal, a ser realizado já em 2020. Se nós conseguirmos ganhar a disputa para esses mega eventos, faremos algo bastante significativo para a nossa cidade”, destacou o secretário.

Antônio Hora frisou ainda que esses eventos serão uma grande oportunidade para os atletas de Aracaju e de Sergipe. “Além dos benefícios para a nossa economia, caso consigamos sediar essas competições, nossos atletas serão muito favorecidos. Serão oportunidades de elevar internacionalmente o nível técnico das equipes e isso trará mais desenvolvimento aos esportistas”, concluiu.

Foto Ana Licia Menezes