SECRETÁRIO DA SAÚDE DESTACA AÇÕES E DESTINAÇÃO FINANCEIRA DA PASTA

27/06/19 - 12:32:09

O secretário de Estado da Saúde, Valberto Oliveira, compareceu à Sala de Comissões da Assembleia Legislativa de Sergipe na manhã desta quinta-feira, 27 para falar apresentar dados sobre o último quadrimestre de 2018. Em atendimento à legislação, ele destacou ações realizadas no período e a destinação financeira. Na oportunidade, ele destacou que a Saúde possui recurso anual na faixa de 1,2 bilhões de reais.

“Muita gente pode achar que isso é suficiente para deixar a secretaria do jeito que se planeja. Saúde é um setor caro e a maioria das ações do Ministério da Saúde, são subfinanciadas e esse sacrifício extraordinário é feito pelo governo do Estado, usando recursos do Tesouro para que as ações planejadas sejam executadas. Esse é o grande problema”, esclarece.

Sobre as cobranças para a construção do Hospital do Câncer em Sergipe, o secretário Valberto Oliveira foi enfático. “O Hospital do Câncer vai sair, o projeto está sendo executado, mas tudo tem que obedecer os rigores e os trâmites da lei. É possível que se questione o tempo que está se levando para construir, mas é como pegar um avião andando e ter que fazer correção de rota e é isso que nós estamos fazendo, colocando o avião na rota correta para que não haja colisão e gestores sejam prejudicados lá adiante”, entende.

Entre as ações feitas pelo governo do Estado através da Secretaria da Saúde, o secretário ressaltou o dinamismo para resolver o problema da superlotação no Hospital de Urgência de Sergipe (HUSE). “Eu acho que esse é um destaque especial, pois tivemos que fazer contrato, otimizar algumas receitas para que isso fosse possível”, completa.

Por Aldaci de Souza – Rede Alese

Foto: Jadilson Simões