Semifinais do Concurso de Quadrilhas acontecem nesta quinta e sexta

27/06/19 - 17:00:53

A competição irá definir quem vai disputar a final do Concurso que acontece no sábado, 29

Hoje e amanhã. 27 e 28, acontecem as semifinais do Concurso de Quadrilhas do Gonzagão. A competição irá definir quem vai disputar a final do Concurso que acontece no sábado, 29, no Complexo Cultural Gonzagão, localizado no conjunto Augusto Franco, em Aracaju. As 16 quadrilhas semifinalistas são: Acende a Fogueira, Flor do Sertão, Meu Sertão, Século XX, Rala Rala, Arryba Saya, Amor Caipira, Massacará, Peneirou Xérem, Assum Preto, Unidos do Arrastá Pé, Pioneiros da Roça, Meu Xodó. Balança Mais Não Cai, Unidos em Asa Branca, Xodó da Vila. A competição tem inicio às 19h e a entrada é gratuita.

Ao todo, 36 quadrilhas de todo Sergipe participaram do concurso este ano e disputaram as cinco eliminatórias até chegar a semifinal, sempre com a participação em massa da comunidade que lotou o espaço durante esses dias de competição. Para a diretora do Complexo Cultural Gonzagão, Rosangela Santana, desde sua fundação o concurso é sucesso de público. “O Concurso de Quadrilhas do Gonzagão já é tradicional, faz parte do conjunto Augusto Franco e dessa comunidade e o que nós com o apoio do Governo do Estado queremos é perpetuar essa tradição que é a nossa identidade. Para nós da coordenação é uma felicidade muito grande realizar esse evento”, destacou.

Para a noite da final, que vai acontecer no sábado, 29, dia de São Pedro, um grande público é esperado e os moradores não escondem a expectativa e a torcida por sua quadrilha preferida. “Eu confesso que o concurso ainda nem terminou e já estou com saudades. Esse evento é aguardado por todos nós o ano inteiro e com certeza a final será emocionante, como nos anos anteriores”, disse a cabeleireira Cibele Souza.

Foto João Gabriel