Trio pé-de-serra anima passageiros de ônibus no São João com Mobilidade

27/06/19 - 05:46:17

Na manhã desta quarta-feira, 26, passageiros do transporte público coletivo que utilizam a linha Bugio/ Atalaia – 080 participaram de mais uma ação do projeto ‘São João com Mobilidade’, começaram o dia cantando músicas embaladas pelo forró pé-de-serra do trio sergipano Ouro Negro. Na oportunidade, a Aracajucard divulgou o cartão Mais Aracaju Pré-pago, que facilita o acesso do usuário ao transporte e evita a circulação de dinheiro no ônibus. .

Os ônibus temáticos juninos já estão alegrando, durante este mês de junho, os mais de 222 mil passageiros que circulam diariamente no transporte coletivo de Aracaju e da Região metropolitana. A enfermeira Leny Raquel estava há 24 horas de plantão e não tinha aproveitado nenhuma noite das festas juninas. Ao entrar no ônibus se deparou com a alegria do trio Ouro Negro. ” Estou muito feliz em poder ouvir o autêntico forró que faz parte da minha infância. Depois de um plantão cansativo, pude aproveitar um pouco da nossa tradição junina”, disse Leny Raquel..

O projeto proporcionou alegria aos passageiros que cantaram várias músicas famosas, e fez arrepiar até quem não é sergipano, como a paranaense e servidora pública Sandra Melo. “Moro há 14 anos em Aracaju e fico alegre em ver a cultura do Estado sendo divulgada dentro do ônibus. Vou chegar no trabalho radiante. A iniciativa do projeto é show de bola e tem que ter todos os anos”, enfatiza a servidora pública. O cobrador Carlos Henrique também entrou no clima junino e cantou diversas canções consideradas hinos juninos, como ‘Sergipe é o país do forró’. “Começar o dia ouvindo e cantando músicas tão boas é contagiante. Dá vontade até de dançar”, disse Carlos, com um sorriso no rosto. .

No início do mês de junho, foram entregues 10 ônibus temáticos juninos para operar em linhas que passam pela capital e as demais três cidades – São Cristóvão, Nossa Senhora do Socorro e Barra dos Coqueiros. O ‘São João com Mobilidade’ é um projeto da Aracajucard, em parceria com o Sindicato das Empresas de Transporte Público de Passageiros (Setransp), a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), a Prefeitura de Aracaju, o Governo do Estado e a Acese.

Passagem premiada.

Todos os passageiros que usam o cartão Pré-pago Mais Aracaju participam mensalmente da promoção Passagem Premiada, que entrega prêmios mensais de R$ 500 em dinheiro cada. Para participar, basta efetuar apenas uma recarga e retirar o número da sorte se inscrevendo no site aracajucard.com.br. O próximo sorteio pela loteria federal está marcado para o dia 13 de julho.

Ascom Setransp