Uma previsão para 2022

O ex-governador Jackson Barreto (MDB) faz um diagnóstico provável, embora prematuro, de como serão as eleições gerais de 2022, em que se escolhem deputados estaduais e federais, apenas um senador e o novo governador. Não há ideia ainda da vontade de Belivaldo Chagas (PSD) de disputar o Senado. Também não é hora de pensar nisso. Com apenas cinco meses de administração, não dá para Chagas imaginar outra coisa que não seja no planejamento de projetos para transformar Sergipe em um grande Estado, principalmente com as novas descobertas na área do gás.

Essa especulação para o governador ainda não faz sentido, mas já se tem sinalizações de que alguns políticos pensam no Governo e fazem um trabalho direcionado a ocupar o Executivo. Podem-se citar nomes como os senadores Rogério Carvalho (PT), Alessandro Vieira (Cidadania) e até a vice-governadora Eliane Aquino (PT). Será uma disputa de novos, mas que ainda não se vislumbra “quem vai com quem”.

Rogério se transformou em opção de momento, em razão de um trabalho bem articulado dentro do PT no Senado e por sua capacidade de ascender na liderança de uma legenda que precisa mudar o seu perfil, a partir de um novo momento de decisão.

Jackson analisa que a geração na Câmara Federal mudou quase de forma radical e hoje, no Congresso, não se tem ninguém de porte que já possa ser citado como provável candidato aos Governos Estaduais, assim como havia um Roberto Freire e tantos outros que davam força ao legislativo: “houve um retrocesso nas forças populares”, disse JB e lembrou do pensamento de Thomas Jefferson, de que “o preço da liberdade é a eterna vigilância”, que fora usado pela velha UDN em anos passados.

Admite-se que nas eleições de 2022 as disputas serão mais aguerridas e já se faz avaliação de que alguns dos aliados de antes podem estar em outros blocos e tentem trazer pessoas que têm interesses exclusivistas definidos, não com o futuro do projeto político implantado desde o Governo Déda e que vem se mantendo com Belivaldo Chagas. Jackson espera que “não os companheiros do PT não tenham essa visão, porque eles não são exclusivos na ordenação das forças populares”.

JB pede para Gonzaga sair

O presidente municipal do MDB em Aracaju, Jackson Barreto, sugeriu ontem que o vereador Gonzaga deixasse o partido: “se ele encontrasse outra legenda eu gostaria muito”, disse.

*** Segundo Jackson, o vereador Gonzaga não vota no MDB e cria dificuldades para o partido.

Por causa de Marcos Franco

Segundo Jackson Barreto, o vereador Gonzaga ainda permanece no MDB em atenção ao ex-deputado Marcos Franco, “que merece toda minha atenção”.

*** – Nas eleições passadas Gonzaga não votou nos candidato que o partido apoiou, disse.

Também se refere a Bigode

Para Jackson Barreto, o outro vereador do MDB, Bigode, participa das decisões do partido e acompanha a legenda politicamente, sem problemas.

*** Em 2018, Bigode votou na chapa que o partido sugeriu e nos candidatos indicados pelo MDB.

Muito a ver com Lula

Sobre uma candidatura sua em 2022, Jackson Barreto disse que “isso tem muito a ver com Lula livre”. E admitiu que com isso muita coisa pode mudar.

*** Admite que, com Lula livre, aconteceria uma rearrumação das forças populares.

Soube via coluna

Empresário Milton Andrade disse ontem que ainda não foi comunicado da sua indicação para a Codevasf, como foi anunciada ontem com exclusividade na coluna Plenário, do Faxaju Online.

*** – Só fui informado quando li a coluna Plenário, e em seguida por setores da imprensa que reproduziu a informação, disse.

Repercussão geral

A informação publicada pela coluna repercutiu para valer em toda a imprensa, além de criar polêmica entre segmentos políticos no Estado e em Brasília.

*** Até o fechamento da coluna não houve desmentidos.

Reunião com Alcolumbre

O senador Rogério Carvalho participou da reunião com os governadores do Nordeste e o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, sobre a PEC 51 que aumenta o repasse do FPE dos Estados.

*** – Esta será a primeira grande conquista da Frente Parlamentar Norte/Nordeste, para ajudar aos Estados diante da crise, disse Rogério.

Combate à corrupção

Rogério Carvalho discute as 10 medidas de combate à corrupção e de abuso de poder. Segundo ele, “quantas vezes vimos agentes públicos extrapolarem as normas estabelecidas na Constituição no exercício da função”?

*** E completa: “é preciso respeitar as leis! E novas regras contra a corrupção atendem às nossas expectativas de um país mais decente”.

Sobre drogas no avião

O subtenente Edgard Menezes pergunta: “o que o presidente Bolsonaro tem a ver com o transporte de drogas no avião da Força Aérea Brasileira (FAB)”?

*** O que ele tinha que fazer e já fez foi exigir apuração.

Conversa com Lupi

O deputado federal Fábio Henrique (PDT) teve uma conversa ontem com o presidente do partido, Carlos Lupi, que ainda não se encontrou com o prefeito Edvaldo Nogueira, para uma provável filiação dele ao partido.

*** Lupi disse a Fábio que também deve convidar outras lideranças para filiar-se ao PDT.

Idéia é ter candidato

Fábio Henrique disse, ainda, que a ideia do PDT é ter candidato a prefeito em Socorro, mas que só vai conversar sobre isso no próximo ano.

*** Nesse momento o PDT não apoia outro nome no município, mas não se sabe o que pode acontecer dentro de um ano.

Considera absurdo

O deputado Capitão Samuel cobra: “cadê a gritaria”? E considera um absurdo o homicídio horrendo contra uma criança.

** Cadê os grupos de defesa das crianças e adolescente? Cadê os grupos de Direitos humanos?

*** Samuel refere-se a esse fato: “Adolescentes lésbicas torturam e matam garota de 14 anos por causa de ciúmes”.

Combate à corrupção

O senador Alessandro Vieira (Cidadania) votou ontem favorável às medidas de combate à corrupção, como a criminalização de caixa dois e a corrupção e afins como crime hediondo.

*** Votou também contrário ao pacote de abuso de autoridade: “melhoramos o texto nesse ponto. Agora, temos um texto muito mais compatível com que é desejado”.

Inclusão dos Estados

O deputado federal Fábio Mitidieri disse ontem que é a favor da inclusão dos Estados e Municípios na Reforma da Previdência: ‘se eu votar a favorável, defenderei Estados e Municípios incluídos.

*** Mitidieri acha que talvez na próxima semana a reforma seja votada na Comissão Especial.

Mais uma conversa

O deputado Garibaldi Mendonça (MDB) e prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB) terão uma nova conversa e podem retomar apoio e até serem correligionários.

*** Garibaldi disse que a chance maior é de deixar o partido, mas ainda vai conversar com amigos. Disse que alguns partidos o têm convidado para filiação.

Foi muito cedo

Garibaldi Mendonça considerou muito cedo a audiência pública com o secretário da Fazenda, Marco Antônio Queiroz: “ele ainda tem que tomar pé de toda situação”.

*** Disse que Queiroz é inteligente e tem condições de realizar um bom trabalho. Mas deveria ser convidado mais à frente.

Deu nas redes sociais

/// Maior caso de propina – Quando a empreiteira brasileira Odebrecht admitiu em dezembro de 2016 que comandava enorme esquema de corrupção, descrito pelo Departamento de Justiça dos EUA como “o maior caso de propinas estrangeiro da história”, uma onda de escândalos políticos se sucedeu em toda a América Latina.

*** Governos caíram. Ex-presidentes e outros altos funcionários, juntamente com executivos da Odebrecht, migravam dos espaços de poder para as celas de prisão. A Odebrecht fez uma confissão de seus delitos e está cooperando com promotores em toda a região, que prometeram levar seus cúmplices à Justiça.

*** Mas a delação da Odebrecht não contou a história toda: The “Bribery Division” (Divisão de Propina), em uma nova investigação liderada pelo ICIJ (Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos), revela que a operação de fraudar licitações para obter contrato era ainda maior do que a empresa assumiu perante a Justiça e envolveu personalidades proeminentes e grandes projetos de obras públicas não mencionados nos processos criminais ou outros inquéritos oficiais até hoje.

///Juros do cartão de crédito – Os consumidores que caíram no rotativo do cartão de crédito pagaram juros um pouco mais caros em maio. A taxa média do rotativo subiu 1,2 ponto percentual em relação a abril, chegando a 299,8% ao ano. Os dados foram divulgados hoje (26) pelo Banco Central. A taxa média é formada com base nos dados de consumidores adimplentes e inadimplentes.

*** No caso do consumidor adimplente, que paga pelo menos o valor mínimo da fatura do cartão em dia, a taxa chegou a 279,9% ao ano em maio, aumento de 1,9 ponto percentual em relação a abril. A taxa cobrada dos consumidores que não pagaram ou atrasaram o pagamento mínimo da fatura (rotativo não regular) subiu 0,4 ponto percentual, indo para 314% ao ano.

///Inquérito apura sobre droga – O Comando da Aeronáutica informou ontem, em nota, que instaurou Inquérito Policial Militar para apurar as circunstâncias do caso do segundo-sargento da Aeronáutica Manoel Silva Rodrigues, detido na Espanha após ter sido flagrado com 39 kg de cocaína em avião da FAB (Força Aérea Brasileira) no aeroporto de Sevilha.

*** De acordo com a nota, o segundo-sargento trabalha como comissário de bordo em uma aeronave VC-2 Embraer 190. O texto informa ainda que ele fazia parte da missão de apoio da viagem presidencial e que ficaria em Sevilha, não integrando, portanto, a equipe que acompanha o presidente.

Um bom bate papo

Próximo ao fim – Os festejos juninos estão chegando ao fim neste final de semana. O Forro caju vai até o sábado, mas a festa na orla talvez invada o domingo.

Festa do Mastro – A partir de amanhã começa a Festa do Mastro em Capela e também vai até domingo. O mastro, esse ano, terá tratamento diferenciado.

No Forró Siri – O ex-prefeito José Franco continua conversando e participando do Forró Siri, em Socorro. É candidato a prefeito daquele município.

Está trabalhando – Jackson Barreto (MDB) está trabalhando para fortalecimento do seu partido em Aracaju e tem conversado com lideranças para crescimento do MDB.

Prisão no aeroporto – Márcio Macedo: Militar da Aeronáutica foi preso no aeroporto de Sevilha em avião da FAB, usado em comitiva de Bolsonaro para viagem ao Japão.

Vai pagar – O ex-presidente Lula é que vai pagar pelas mensagens interceptadas. Novo juiz da Lava-Jato ordena bloqueio de R$ 78 milhões em bens de Lula.

Há uma parada – Desde ontem que se percebe uma parada na divulgação das mensagens captadas do ex-juiz Moro e procuradores. Será que vêm mais escândalos?

Pessoal repensa – Com a divulgação de mensagens captadas do celular de Moro, muita gente está repensando as ligações que fazem via zap para evitar escutas.

Cocaína flagrada – Segundo Blog do Noblat, quantidade de cocaína flagrada com militar brasileiro vale R$ 5,8 milhões na Espanha.