Zezinho fala de investimentos para Terminal Pesqueiro e convida para Seminário

27/06/19 - 13:08:41

O deputado estadual Zezinho Sobral (Pode) ocupou a tribuna da Assembleia Legislativa, na manhã dessa quinta-feira (27), para fazer um “balanço” de sua viagem para São Paulo (SP), para participar da Reunião sobre a Cadeia de Comercialização do Pescado da Aquicultura, na Federação de Agricultura e Pecuária de SP. O evento foi uma iniciativa conjunta da Comissão Nacional de Aquicultura da Confederação Brasileira de Agricultura e Pecuária (CNA) e da Secretaria de Aquicultura e Pesca do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).

Dentre os assuntos abordados, estavam o fortalecimento da aquicultura, mecanismos para o aprimoramento da comercialização do pescado, crescimento sustentável, formas para agregar a cadeia produtiva e a discussão do Plano Nacional de Desenvolvimento da Aquicultura (PNDA). Na ocasião, o deputado Zezinho Sobral falou sobre o Terminal Pesqueiro de Aracaju e a presença de novas plataformas de tecnologia que podem contribuir para a comercialização, a carcinicultura, a pesca e o turismo.

“Foram abordadas novas tecnologias e oportunidades para o nosso terminal pesqueiro. O deputado federal Laércio Oliveira (PP) está buscando aportar recursos de emendas para comprar equipamentos. Teremos uma PPP (Parceria Público-Privada) na gestão”, explicou.

Seminário

Por fim, Zezinho Sobral aproveitou para convidar os demais deputados para o Seminário de petróleo e gás que será realizado em Sergipe nos próximos dia 4 e 5. “Pela quantidade de ministros e especialistas que se deslocarão para cá, teremos uma oportunidade única de planejar e preparar nosso Estado porque nós realmente não estamos preparados para receber esse gás, mas as providências já estão sendo tomadas para termos um futuro muito promissor”, disse, citando a construção de um Parque Industrial fortíssimo em Sergipe, além de defender a equalização do preço do gás.

Foto: Jadílson Simões

