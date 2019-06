Abertas as inscrições para o Programa Jovens Embaixadores

28/06/19 - 13:10:12

Por Ítalo Marcos

Encontram-se abertas até 11 de agosto as inscrições para o Programa Jovens Embaixadores (PJE) 2020. O programa é uma iniciativa oficial do Departamento de Estado Norte-Americano e é coordenado, no Brasil, pela Embaixada dos Estados Unidos da América.

O PJE é destinado a estudantes do Ensino Médio da Rede Pública que se destacam em sua comunidade pela atitude positiva, bom desempenho acadêmico, conhecimento da língua Inglesa, capacidade de liderança e espírito empreendedor.

“O programa é uma iniciativa da Embaixada Americana, em parceria com o Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) e com várias instituições, no caso de Sergipe, com a Seduc. Nesta 18ª edição, o programa passa a ter um viés voltado para o empreendedorismo social, buscando jovens que estão impactando positivamente o dia a dia de suas comunidades”, explicou a coordenadora estadual dos Jovens Embaixadores, Célia Gil.

Inscrições

Para se inscrever é preciso preencher alguns pré-requisitos, como: ter nacionalidade brasileira; ter entre 15 e 18 anos; ser aluno do ensino médio da rede pública; ter boa fluência oral e escrita em Inglês; jamais ter viajado aos Estados Unidos; pertencer à camada socioeconômica menos favorecida; ter excelente desempenho escolar, e estar atualmente engajado em iniciativa de impacto social em sua comunidade por ao menos seis meses.

As inscrições devem ser feitas através do Facebook do programa, no endereço: www.facebook.com/jovensembaixadores ou pelo site www.jovensembaixadores.org.br .

Mais informações podem ser obtidas na Assessoria Internacional da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura, pelo telefone: 3253- 8112.