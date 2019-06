APÓS 12 DIAS DE BUSCAS, FILHOTE DE JACARÉ É CAPTURADO NA ORLA

28/06/19 - 13:51:10

Equipes da Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema) e do Corpo de Bombeiros conseguiram capturar na manhã desta sexta-feira (28) um filhote de jacaré da espécie papo-amarelo, com cerca de 1,5 metros de comprimento, que há cerca de 12 dias foi localizado em um dos lagos da Orla da Atalaia, em Aracaju, por populares.

As buscas para tentar capturar o jacaré começaram na última sexta-feira (21), porém só foi possível na manhã de hoje por equipes da Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema) e do Corpo de Bombeiros.

Durante todo esse tempo, o animal acabou virando um aração turísticas e todos os dias, dezenas de pessoas se concentravam nas proximidades dos lagos para poder ver o jacaré, que a partir de agora se levado e solto em uma reserva ambiental do estado, porém por medida de proteção o local não será divulgado.

Foto Corpo de Bombeiros