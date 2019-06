ARACAJU É A CAPITAL COM MAIOR REDUÇÃO DE MORTES POR ACIDENTES

28/06/19 - 12:53:40

Mais uma vez, Aracaju é destaque nacional por seus avanços. Pesquisa divulgada pelo Programa Vida no Trânsito (PVT), em parceria com o Ministério da Saúde (MS), mostra que entre as 26 capitais do Brasil, Aracaju, com 58,8%, é a cidade que apresenta maior redução no número de óbitos por acidentes de trânsito.

Este resultado positivo é fruto de um trabalho educativo e humano que a Prefeitura Municipal de Aracaju (PMA), por meio da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), desenvolve na capital para a construção de um trânsito mais seguro para todos.

Apenas de janeiro a junho deste ano, a Coordenadoria de Educação (CET) da SMTT realizou mais de 170 ações educativas em vários pontos da cidade, principalmente nas vias que apresetnam índices altos de acidentes, como as avenidas Tancredo Neves, Beira Mar e José Carlos Silva (antiga Heráclito Rollemberg Leite). Esse trabalho educativa objetiva conscientizar a população sobre a importância das boas práticas no trânsito e reduzir os acidentes.

Segundo o superintendente da SMTT, Renato Telles, dentro do Planejamento Estratégico da Prefeitura de Aracaju há um projeto direcionado para a diminuição dos acidentes de trânsito na capital e a superintendência realiza, diariamente, ações educativas com foco na preservação da vida.

“Analisamos o trânsito da cidade e a Prefeitura traçou estratégias para reduzir os acidentes em Aracaju e construir, junto com a população, um trânsito mais seguro e humano. A gestão tem investido em melhorias no trânsito e em ações educativas, e assim temos obtido resultados positivos. Continuaremos trabalhando intensamente para reduzir ainda mais os índices e ter em Aracaju um trânsito seguro para que a população possa se locomover com mais tranquilidade”, afirma.

Menos óbitos

E os números, de fato, comprovam esta redução. De acordo com dados do setor de estatística da SMTT, comparando o primeiro semestre deste ano com o mesmo período de 2018, houve uma diminuição de 13,04% no número de óbitos por acidentes de trânsito na capital. Em relação a mortes de motociclistas, a mesma análise comparativa aponta uma redução de 30,77%.

“Estamos com os agentes nas ruas, auxiliando o trânsito e orientando a população e, além disso, a equipe de Educação da SMTT tem dialogado diretamente com condutores e pedestres sobre segurança no trânsito. A gestão municipal está empenhada em construir um trânsito mais seguro e temos avançado nesse sentido”, disse o diretor de Trânsito da SMTT, Thiago Alcântara.

Educação

Trânsito, educação e conscientização andam juntos também. Por isso, a Coordenadoria de Educação da SMTT atua em vários pontos da cidade, levando mensagens de conscientização, seja com palestras, blitz educativas e apresentações teatrais, e frisando para a população a importância de cada um fazer a sua parte no trânsito.

“Utilizamos a forma lúdica, as fantasias, as músicas e os folhetos informativos para chegarmos até condutores. Alertamos a população sobre os perigos do desrespeito às leis de trânsito e o risco dessas ações para todos. Uma infração simples ou gravíssima pode tirar a vida de alguém e as pessoas precisam se conscientizar disso. A educação também é fundamental para a transformação do trânsito”, frisa Diego Soares, que faz parte da CET.

