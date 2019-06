Assembleia confirma greve do Fisco para os primeiros cinco dias do mês de julho

28/06/19 - 05:07:40

Os auditores fiscais de Sergipe decidiram em assembleia realizada nesta nesta quinta-feira (26), paralisar os serviços nas unidades e postos de fiscalização da Secretaria da Fazenda do Estado de Sergipe (Sefaz) entre os dias 1º e 5 de julho.

Na assembléia, os auditores e auditoras fiscais mantiveram a decisão de paralisar os serviços nas unidades e postos de fiscalização da Secretaria da Fazenda do Estado de Sergipe (Sefaz) no período do dia primeiro ao dia cinco de julho.

A greve na Sefaz foi deliberada inicialmente no último dia 19 e ratificada na noite desta quinta-feira(26). “Como não houve avanço nas negociações com o governo estadual relativo à proposta construída com gestores da Sefaz _ relativa ao Prêmio de Incentivo à Arrecadação, a categoria decidiu manter a greve em protesto à ausência de resposta do governo”, explica o presidente do Sindifisco, Paulo Pedroza.

Ainda durante a assembleia além da proposta vencedora de cinco dias de paralisação, foram apresentadas duas outras proposituras a de greve de 10 dias e greve por tempo indeterminado. O movimento grevista faz parte da Campanha de Valorização do Fisco retomada no último dia 26. Nesse dia, a categoria realizou um ato na porta da Sefaz denunciando, além do arrocho salarial dos servidores público, o desaparelhamento das unidades e postos fiscais da Sefaz.

Com informações do Sindifisco