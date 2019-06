Bigode esteve com o secretário-chefe da Casa Civil solicitando melhorias para o povo de Aracaju

28/06/19 - 09:43:32

O vereador Bigode 1° Secretário da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal de Aracaju, esteve reunido na última quinta-feira (27), com o secretário-chefe da Casa Civil do Governo de Sergipe, José Carlos Felizola. Com uma visão direcionada para as pessoas mais necessitadas, o parlamentar sugeriu , uma abertura mais ampla na conquista de trabalho para favorecer os desempregados, uma vez que o número de pessoas desempregadas também vem crescendo na capital sergipana. Sendo assim, Bigode, pediu apoio ao secretário, para o Governo, elaborar um plano emergencial com a finalidade de combater o desemprego. Outro ponto abordado pelo parlamentar, foi na área da saúde, que necessita também de uma atenção mais humanizada. Dessa forma, o vereador solicitou uma ambulância, para ajudar a desenvolver esse trabalho de humanização.

“Entendemos que todo cidadão tem que ter seus direitos respeitados, e por isso, irei continuar trabalhando com o objetivo de levar dignidade para as pessoas”, afirmou Bigode.

ASCOM / vereador Bigode