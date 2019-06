Bolsonaro não apresenta projetos para melhorar o país”, afirma João Daniel

28/06/19 - 15:54:44

O deputado federal João Daniel (PT/SE) avaliou como muito preocupante para imagem do país a prisão de um militar que integrava a comitiva presidencial, esta semana, na Espanha, acusado de tráfico de drogas utilizando o avião da Força Aérea Brasileira (FAB). Segundo ele, é mais uma repercussão internacional negativa para o Brasil. Mas, para ele, lamentavelmente, não é surpresa, quando, em tão poucos meses, os brasileiros acompanham uma sucessão de fatos que acontecem tão próximos ao presidente. Entre eles citou o vizinho do presidente no condomínio com mais de cem fuzis, nomeações de pessoas da família ligadas à milícia, prisão de dois assassinos de Marielle ligados à família do presidente Bolsonaro e, mais recentemente, o acordo revelado de que o ex-juiz federal Sergio Moro ganhou como presente de Bolsonaro o cargo de ministro da Justiça com a promessa de, posteriormente, ter garantida a vaga no Supremo Tribunal Federal (STF).

“Esse é o acordo revelado. Mas tudo isso é parte de um golpe que foi dado no Brasil. É preciso que fique claro que foi um golpe dado no Brasil que tirou uma Presidenta legítima, que tirou um candidato que ganharia as eleições no primeiro turno, Luiz Inácio Lula da Silva. e, em não tendo outro candidato, o candidato foi esse que hoje está no palácio. É a vergonha internacional!”, afirmou João Daniel. O parlamentar, em discurso na Câmara, comentou sobre as declarações feitas pela presidenta da Alemanha, Angela Merkel, sobre o Brasil, que envergonham a Nação brasileira, a ONU o G20, bom, o mundo inteiro. A chanceler alemã disse no parlamento alemão que via com grande preocupação a questão das ações do presidente brasileiro no que se refere ao desmatamento e que aproveitaria a reunião do G20 para ter uma discussão clara com ele sobre isso e a atual política ambiental brasileira.

Sobre as revelações trazidas pelo Glenn Greenwald, através do site Intercept Brasil, mostrando conversas mantidas pelo ex-juiz Sérgio Moro e o procurador da Lava-Jato em Curtiba, Deltan Dallagnol. João Daniel disse que não são denúncias feitas por um jornalista qualquer, mas se trata de um jornalista renomado, reconhecido, premiado e respeitado no mundo inteiro. “E suas revelações estão aí”, completou.

Sem projetos

E enquanto os escândalos se sucedem, disse João Daniel, não se tem conhecimento de nenhum projeto do governo Bolsonaro que busque resolver o desemprego que cresce a cada dia ou para melhorar a economia. “Qual é o projeto do governo Bolsonaro? Zero! Qual é o projeto para melhorar a vida dos brasileiros? Zero! Qual é o projeto diante do desemprego e de uma economia que está se acabando? Zero! O único projeto que o presidente Bolsonaro encaminha a esta Casa é a Emenda 06 que acaba com a Previdência, que é um projeto de Paulo Guedes [ministro da Economia], de interesse dos bancos e dos ricos brasileiros”, disse João Daniel.

Por Edjane Oliveira

Foto assessoria