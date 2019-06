Zezinho Sobral acompanha desdobramentos para a conclusão da duplicação

Dando continuidade aos trabalhos da Comissão Temporária de Representação Externa da Assembleia Legislativa, que acompanha os desdobramentos das obras de conclusão da BR 101 Norte de Sergipe, o deputado estadual Zezinho Sobral (Pode) esteve nesta quinta-feira, dia 27, na superintendência do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) para buscar detalhamentos sobre o processo.

Ao lado dos deputados Luciano Bispo, Adailton Martins, Dilson de Agripino, Goretti Reis e Garibalde Mendonça, o deputado Zezinho Sobral, que idealizou e preside a Comissão, foi recebido pelo superintendente Gustavo de Felippo, e pelo diretor de engenharia, Fábio Passos. “Esta foi mais uma oportunidade para obter informações sobre o processo de recuperação, restauração, manutenção e estruturação da extensão do empreendimento de infraestrutura rodoviária em Sergipe, o que inclui, também, as pontes e as cabeceiras de Pedra Branca (Laranjeiras) até Propriá. Viemos verificar in loco quais das cinco estações de trabalho que estão sendo implementadas já estão em andamento. Esse acompanhamento será constante”, pontuou Zezinho Sobral.

O líder da bancada governista recordou a reunião que aconteceu no mês de maio no Ministério da Infraestrutura, em Brasília, com o ministro Tarcísio Soares, a equipe diretiva do DNIT, membros da Comissão Temporária de Representação Externa e a bancada federal. “O ministro assumiu o compromisso de retomada de toda a obra na BR 101 Norte este ano com a conclusão da duplicação e o encabeçamento das pontes até Propriá para 2020 e, assim, liberar todo fluxo de veículos e garantir a segurança das pessoas que trafegam. Os trabalhos, de fato, já reiniciaram e, segundo o Dnit, é necessário aportar mais recursos. Alguns já estão empenhados, mas é preciso obter mais para resolver essa problemática”, salientou.

De acordo com o superintendente Gustavo de Felippo, os contratos para dar continuidade e celeridade às obras estão em andamento. “Para a cabeceira da ponte do São Francisco, alguns projetos estão em andamento e outros aguardam aprovação na integralidade. Parte do que não está aprovado cobraremos. Com a parte aprovada, faremos a publicação para dar início ao encabeçamento. Nossa expectativa é entregar mais 15 km de pista de concreto até o fim do inverno para trabalharmos a pista de asfalto no verão. O Exército também vem fazendo as obras complementares: fazer defensas, sinalizar e liberar o acesso ao Rio Carrapicho”, sinalizou.

Em Sergipe, a BR 101 possui 206 quilômetros de extensão, sendo que a duplicação compreende 104 quilômetros. “Já existem R$ 12 milhões empenhados que servirão para liberar o trecho Maruim e Laranjeiras. Aguardamos mais recursos para serem alocados. Já existem empresas que estão no trecho Pedra Branca até a divisa Sergipe e Alagoas, em Propriá”, afirmou o superintendente.

Ainda na opinião do deputado Zezinho Sobral, a BR 101 é um pleito do povo de Sergipe e o impasse para a finalização das obras de duplicação dura mais de 20 anos. “Assumi esse compromisso. Já temos avanços, estamos atentos e atuantes, acompanhando in loco”, enalteceu Zezinho Sobral.

