Capacita oferece mais de 7 mil vagas em cursos gratuitos

28/06/19 - 06:20:57

O projeto acontece na UNINASSAU Aracaju entre os dias 9 a 13 de julho

Por: Suzy Guimarães

Entre os dias 9 e 13 e de julho, a Faculdade UNINASSAU Aracaju promove mais uma edição do Capacita. O projeto, que acontece simultaneamente em diversas unidades do grupo Ser Educacional, oferece cursos gratuitos de curta duração que visam a qualificação profissional da população. Na capital sergipana serão disponibilizadas mais de 7 mil vagas em mais de 70 cursos.

As opções de capacitação disponíveis irão abordar diversas áreas. Entre os cursos estão: “Mecânica básica de automóveis para mulheres”, “Reparo de eletrodomésticos”, “Comercio virtual”, além de cursos nas áreas de tecnologia, direito, finanças e saúde. As aulas acontecem na Instituição.

O diretor da UNINASSAU Aracaju, Yuri Neiman, ressalta que o Capacita é de grande importância na qualificação profissional dos participantes. “O objetivo principal do projeto é promover a capacitação da população para o mercado de trabalho, por meio da oferta de cursos gratuitos e de rápida duração”, explica.

Os interessados em participar podem conferir os cursos disponíveis e realizar a inscrição no site extensao.uninassau.edu.br. É possível se inscrever em mais de um curso. No entanto, é preciso que os horários não coincidam. No dia do evento, os participantes deverão realizar a doação de um quilo de alimento não-perecível, que será destinado a uma instituição de caridade.