Caso Clautenes Santos: inquérito concluído e policial civil é indiciado por homicídio culposo

28/06/19 - 10:39:31

A policia civil concluiu o inquérito sobre a morte do designer de interiores Clautenes José dos Santos, 37 anos, ocorrido no dia 8 de abril no bairro Santos Dumont, durante uma abordagem policial.

Na manhã desta sexta-feira (28), a Corregedoria da Polícia Civil concedeu uma entrevista onde informou que indiciou o policial José Humberto pelo homicídio culposo (quando não há intenção de matar) pela morte do designer de interiores, Clautenis José dos Santos. Ainda segundo a SSP, os outros dois policiais que participaram da operação não foram indiciados.

Relembre o caso – o fato foi registrado quando os policiais civis fizeram a abordagem do veículo em que estavam Clautenes, um amigo e o motorista do aplicativo. Clautenis voltava do conjunto Bugio e seguiria para a Barra dos Coqueiros em um veículo de aplicativo e foi morto na ação de três agentes da PC que realizavam um plantão da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos.

No momento na abordagem, o motorista do aplicativo desceu do carro, enquanto os dois amigos estavam dentro do veículo e nesse momento, segundo informações do corregedor Júlio Flávio Prado, os policiais suspeitaram dos dois rapazes que estavam no banco traseiro e ao dar ordem para que eles descessem, segundo relatos dos envolvidos, o policial civil José Humberto efetuou um disparo na hora em que Clautenis abria a porta traseira esquerda. O tiro atingiu o ombro do designer que ficou caído no banco. Já o policial se desequilibrou e, do chão, efetuou mais um disparo que acertou a porta do veículo.

Clautenes acabou sendo atingido ainda dentro do carro. Já o motorista também foi atingido na perna. Os dois foram levados pelos próprios policiais e levados para o Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), porém o designer não resistiu e morreu.

O caso será agora encaminhado para o Ministério Público Estadual que poderá ou não acatar a denúncia.