Colégio de Aplicação da UFS realiza evento sobre Ensino e Democracia

28/06/19 - 05:17:32

Em comemoração ao aniversário de 60 anos do Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Sergipe (Codap/UFS), será realizado, nos dias 4 e 5 de julho o evento “Ensino e democracia: os 60 anos do Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Sergipe”.

Idealizado pelos professores doutores Marcelo de Sant’Anna Alves Primo e Saulo Henrique Souza Silva, ambos professores de filosofia do Codap, o objetivo do evento é estimular o pensamento crítico e o debate acerca da relação entre o ensino e democracia no Brasil.

Para o professor Marcelo Primo a realização do evento é muito importante no contexto político atual, pois “ataques estão sendo desferidos sucessivamente aos profissionais da educação defensores de um ensino público de qualidade, verdadeiramente democrático e livre de amarras ideológicas”, avalia o docente.

Programação

Dia 04/07

Coordenação dos trabalhos: Prof. Dr. Marcelo de Sant’Anna Alves Primo

1) 9:00 às 9:20hs – “”O lugar da escola entre a ciência, a moral e o trabalho” (Prof. Dr. Saulo Henrique Souza Silva – CODAP/PPGF/PROFICIAMB-UFS);

2) 9:20 às 9:40hs – “A representação política em tempos de crise do sujeito” (Prof. Dr. Marcos Ribeiro Balieiro – DFL/PPGF-UFS);

3) 9:40 às 10:00hs –”A ideologia no livro didático” (Prof. Dr. Florisvaldo Silva Rocha – DED/UFS)

10:00 às 10:20 – Intervalo.

Coordenação dos trabalhos: Prof. Dr. Saulo Henrique Souza Silva

4) 10:20 às 10:40hs – “Educação e liberdade de crença” (Prof. Dr. Marcelo de Sant’Anna Alves Primo – CODAP/PPGF-UFS);

5) 10:40 às 11:00hs – “Liberdade religiosa: um direito a ser respeitado” (Profa Msc. Kellen Josephine Muniz de Lima – UNIT)

Dia 05/07

Coordenação dos trabalhos: Prof. Dr. Marcelo de Sant’Anna Alves Primo

1) 9:00 às 9:20hs – “A retirada do Estado da garantia da educação pública pela via neoliberal” (Profa Dra. Silvana Aparecida Bretas – DED/UFS);

2) 9:20 às 9:40hs – “Notas sobre democracia” (Prof. Dr. Romero Venâncio – DFL/PPGF-UFS)

3) 9:40 às 10hs – “Formação do professor e a prática educativa” (Profa Dra. Shiziele de Oliveira Shimada – DGE-UFS)

10:00 às 10:20hs – Intervalo

Coordenação dos trabalhos: Prof. Dr. Saulo Henrique Souza Silva

Mesa temática: Tempos de crise? Educação e democracia na contemporaneidade

1) 10:20 às 10:40hs – “Questões teórico-conceituais e o diagnóstico histórico de nossos tempos” (Prof. Dr. Leomir Cardoso Hilário – DPS-UFS);

2) 10:40 às 11:00hs – “Educação financiada: mercadoria e o sentido da crise no mercado de trabalho” (Luigi Costa Carvalho Oliveira – Doutorando PPGS – UFS)

3) 11:00 às 11:20hs – “Arte e o sentido da ciência: qual o lugar da crítica social?” (Prof. Dr. Ewerthon Clauber de Jesus Vieira – CODAP-UFS)

11:20 às 12:00hs – Debate e encerramento dos trabalhos.

Por Marcela Prado Mendonça