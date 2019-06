COORDENADORIA DA MULHER DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA BUSCA APOIO DA ALESE

Na manhã desta quinta-feira, 27, o deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), Luciano Bispo, recebeu a visita da Juíza-Coordenadora da Mulher do Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE), Rosa Geane Nascimento, juntamente com sua equipe, a psicóloga Sabrina Duarte e a assistente social Shirley. O encontro aconteceu no gabinete da presidência da Alese, com o objetivo de pedir o apoio do Poder Legislativo no que diz respeito à políticas públicas voltadas às mulheres vítimas de violência doméstica, bem como buscar uma interlocução com o Executivo para ações preventivas de atendimento e tratamento do agressor. Participaram também da reunião, o diretor de comunicação da Casa Legislativa, Marcos Aurélio e o consultor legislativo da Alese, o advogado Igor Albuquerque.

Durante a reunião, a Juíza Rosa Geane Nascimento mostrou algumas das ações desenvolvidas e incentivadas pela Coordenadoria da Mulher. Na ocasião, a magistrada destacou dois projetos que já funcionam a nível nacional, que, inclusive, já foram apresentados à Frente Parlamentar da Mulher da Alese. São eles: Centro de Atendimento aos Agressores e a Casa da Mulher Brasileira. Referidos projetos, segundo a coordenadora Rosa Geane, podem ser desenvolvidos no Estado de Sergipe.

De acordo com a juíza, já existe um projeto de lei que fez a concessão do terreno para a construção do Centro de Atendimento ao agressor e a Casa da Mulher Brasileira a cerca de dois anos. “Um lugar em que todos os atendimentos da rede de atendimento seriam localizados e a mulher não precisaria ficar se deslocando”, explicou Rosa Geane solicitando que se verifique a possibilidade de incluir a construção do Centro de Atendimento e da Casa da Mulher Brasileira dentro da lei orçamentária deste ano.

O presidente Luciano Bispo se colocou à disposição para ajudá-las no que for preciso. Se comprometeu para no mês de agosto ter uma reunião com todos os deputados estaduais, mês inclusive, que reforça a luta contra violência doméstica, através da Lei Maria da Penha. E disse ainda que irá conversar com o governador Belivaldo Chagas e deputados federais, com o intuito de apoiar o projeto.

