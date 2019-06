Crediamigo amplia para R$ 21 mil o limite total de empréstimo

28/06/19 - 15:01:20

A partir de 1º de julho, clientes do Crediamigo já podem tomar empréstimo com limite total de até R$ 21 mil. O programa de microcrédito produtivo e orientado do Banco do Nordeste também passa a atender clientes com faturamento anual de até R$ 200 mil. Antes o limite de endividamento era de R$ 15 mil e o de faturamento era de R$ 120 mil por ano.

O Crediamigo atua com microempreendedores urbanos dos setores informal ou formal (microempresas, enquadradas como microempreendedor individual, empresário individual, autônomo ou sociedade empresária). O programa tem mais de 2 milhões de clientes ativos e já desembolsou R$ 4,6 bilhões em 2019, realizando 2,1 milhões de operações de crédito.

Para mais informações, os clientes podem entrar em contato com a Central de Relacionamento do Banco do Nordeste, pelo 0800 728 3030.

Programa

O Crediamigo é o maior programa de microcrédito orientado da América do Sul e o terceiro maior do mundo. A metodologia destaca-se por oferecer o recurso financeiro associado a acompanhamento e orientação para melhor aplicação do crédito.

O programa disponibiliza capital de giro para investir em móveis, utensílios, máquinas e equipamentos, reformas de instalações e seguros de vida.

Banco do Nordeste