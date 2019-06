DELEGADA GERAL REÚNE OS DELEGADOS PARA APRESENTAR METAS ESTRATÉGICAS

28/06/19 - 10:18:53

Um das metas do segundo semestre é reduzir ainda mais os crimes violentos em todo o Estado

A delegada geral da Polícia Civil, Katarina Feitoza, reuniu-se na manhã desta quinta-feira, 27, com delegados regionais, chefes de departamentos e de unidades especializadas para apresentar as metas do Planejamento Estratégico que serão cobradas dos gestores das unidades da capital do interior do Estado já a partir do segundo semestre de 2019.

Segundo Katarina, uma das principais metas de sua gestão é reduzir ainda mais as taxas de crimes violentos letais intencionais. A delegada entende que aplicando técnicas de gestão eficientes e com metas e indicadores claros é possível atingir o que se espera. Entre os objetivos traçados estão a modernização da gestão administrativa e operacional da Polícia Civil; garantir um atendimento adequado e de qualidade ao cidadão na capital e no interior e reduzir o passivo de procedimentos nas delegacias.

No encontro, foi entregue aos delegados uma planilha com metas quantificáveis cujos resultados serão avaliados e cobrados dos gestores pela Superintendência Geral da Polícia Civil. São metas claras como envio de inquéritos policiais com autoria, organização cartorária, entre outros.

“Estamos passando por um processo de transição que tornará nossa instituição mais moderna e mais próxima do cidadão sergipano. É um caminho cheio de desafios, mas com organização e trabalho integrados alcançaremos nossos objetivos”, avaliou Katarina.

Fonte e foto SSP