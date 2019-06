EDVALDO REÚNE COMITÊ DE CRISES E PEDE ATENÇÃO REDOBRADA POR ALERTA

O prefeito Edvaldo Nogueira reuniu os membros do Comitê de Gerenciamento de Crises, na tarde desta quinta-feira, 27, para pedir às equipes para redobrar as atenções nas próximas 72 horas. A medida, segundo o gestor municipal, é necessária diante do alerta emitido pela Marinha do Brasil, sobre a chegada de fortes ventos na capital sergipana. De acordo com as previsões meteorológicas, a partir da noite de hoje, até o próximo sábado, 29, os ventos podem chegar até 62 km por hora, podendo atingir a região litorânea e áreas próximas.

“O nosso comitê tem atuado de forma satisfatória, obtendo, inclusive, respostas muito positivas durante as chuvas que têm acometido a nossa capital. Mas agora, estamos diante de outro fenômeno e, por isso, precisamos estar ainda mais atentos, mais preparados. Com as chuvas conseguimos enfrentar bem, registrando situações mais nas ruas, no trânsito, mas com o vento é diferente. As bases das nossas construções não são preparadas para ventanias, e isso exige de todos nós muito mais empenho. Temos que estar preparados para colocar as equipes nas ruas, atendendo prontamente a qualquer chamado que for feito”, reforçou o prefeito Edvaldo Nogueira.

O gestor municipal solicitou ainda às equipes que sejam feitos monitoramentos constantes nas próximas horas. “Ao menor sinal de alerta, devemos agir. São ventos fortes, acima de 60 km por hora e que exigem o máximo da nossa atenção. A previsão é de chuvas fracas em nossa cidade, durante o período, mas vamos colocar toda a nossa capacidade operacional em campo para que possamos agir prontamente, caso necessário”, salientou o prefeito.

Alertas de SMS

Para obter informações sobre situações de desastres e perigos naturais, o cidadão aracajuano pode se cadastrar no sistema de alerta SMS, disponibilizado pela Defesa Civil de Aracaju, através do número 40199. Segundo o coordenador do órgão municipal, major Silvio Prado, em casos de possíveis transtornos, mensagens serão encaminhadas às pessoas cadastradas, por meio do canal de comunicação.

“Nesse tipo de ocorrência, por exemplo, a gente emite o alerta, por SMS, informando às pessoas para redobrar as atenções. A previsão é de que são ventos que estão no mar, mas que vão passar pela região costeira do continente. Como Aracaju é uma cidade litorânea pode ser afetada, principalmente as residências próximas ao litoral porque, pela nossa topografia, não temos barreiras físicas que amorteçam esses ventos”, explicou o major.

O coordenador da Defesa Civil lembrou também que, a qualquer situação de risco, o órgão municipal pode ser acionado pelo cidadão, através do número 199. “As residências que estão em áreas mais descampadas poderão sofrer com a força dos ventos. Por isso, pedimos que as pessoas que moram nessas regiões, que fiquem atentas ao madeiramento do telhado, as coberturas das casas, ao estilhaçamento de vidros. Para quem mora em condomínios, observar também as coberturas das garagens. Além disso, em caso de ventos fortes, pedimos que não estacionem carros embaixo de árvores e que, qualquer situação de risco, entrem em contato através do 199 que a Defesa Civil enviará uma equipe para avaliar o dano à estrutura e tomar as medidas cabíveis”, destacou.

Estiveram presentes os secretários Luís Fernando Almeida (Defesa Social), Antônio Bittencourt (Assistência Social), Waneska Barboza (Saúde), Antonio Ferrari (Emurb), Luiz Roberto Dantas (Emsurb), Carlos Cauê (Comunicação), Cecília Leite (Educação), major Silvio Prado (Defesa Civil) Jorge Araújo Filho (Governo) e Renato Telles (SMTT).

