Forró Caju: confira a programação na véspera e dia São Pedro

28/06/19 - 06:27:32

Evento de valorização da cultura regional, o Forró Caju 2019, uma realização da Prefeitura de Aracaju com patrocínio do Ministério do Turismo, retoma sua programação nesta sexta-feira, dia 28, véspera do dia de São Pedro.

A festa, realizada na praça de eventos Hilton Lopes, na região central da capital, foi iniciada no domingo, dia 23, e seguiu animando o público com com programação repleta de artistas locais e atrações nacionais na segunda (24).

Para agradar a diferentes públicos, a Prefeitura de Aracaju montou uma programação diversificada, tanto para o Palco Luiz Gonzaga quanto para o Arraial da Clemilda, as duas plataformas de apresentações artísticas e culturais do Forró Caju 2019.

Entre as atrações do Palco Luiz Gonzaga, nesta sexta e sábado, dias 28 e 29, estão Solange Almeida e Márcia Felipe, Trio Nordestino, Luan Estilizado, Erivaldo de Carira, Jeanny Lins e Dedé Brasil e Jonas Esticado, e, no Arraial da Clemilda, se apresentam nomes como Lucas Campelo e Robertinho dos Oito Baixos, além do Samba de Coco do Mosqueiro e das Quadrilhas Unidos de Asa Branca e Século XX.

Confira a programação completa do segundo final de semana do Forró Caju 2019:

28 de Junho

Arraial da Clemilda

18h- Samba de Coco do Mosqueiro

19h- Quadrilha Unidos em Asa Branca

20h- Robertinho dos Oito Baixos

Palco Luiz Gonzaga

22h – Avine Vinny

23h30 – Luan Estilizado

01h – Trio Nordestino

02h30 – Márcia Fellipe

29 de Junho

Arraial da Clemilda

18h- Grupo As Caceteiras

19h- Quadrilha Século XX

20h- Lucas Campelo

Palco Luiz Gonzaga

20h – Erivaldo de Carira

22h – Solange Almeida

23h30 – Jeanny Lins e Dedé Brasil

01h – Lourinho do Acordeon

02h30 – Jonas Esticado