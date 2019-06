GEORGE QUESTIONA GASTO NO HUSE: “NÃO VAMOS MELHORAR NO SERVIÇO”

28/06/19 - 05:23:04

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) participou na manhã desta quinta-feira (27), da prestação de contas realizada pelo Secretário de Estado da Saúde, Valberto de Oliveira Lima. A audiência, que aconteceu no prédio da Assembleia Legislativa de Sergipe, foi referente ao último quadrimestre de 2018.

Para Georgeo Passos, a prestação de contas deveria ter acontecido a mais tempo. De acordo com ele, os dados apresentados podem ser considerados ultrapassados. “É importante frisar que a vinda do secretário à Assembleia está fora do prazo. Ele traz dados referentes ao ano de 2018 e nós sabemos que a saúde é bem dinâmica e que os problemas de hoje não são iguais aos de ontem”.

O parlamentar aproveitou a presença do gestor na Assembleia Legislativa para fazer diversos questionamentos. Um deles, foi referente a visita surpresa ao Hospital de Urgências de Sergipe (HUSE), realizada na semana passada pelo bloco de oposição, G4. Georgeo disse ao secretário que os deputados da oposição encontram muitos aspectos negativos no hospital.

“Quando estivemos no Huse, encontramos uma realidade negativa. Faltavam médicos, macas e também recebemos muitas reclamações por parte da população. Há mais ou menos 30 dias atrás, o governador Belivado Chagas disse que o custo mensal com o Huse gira em torno de R$ 50 milhões e nós não vemos uma melhora no serviço que é oferecido aos sergipanos”, frisou.

Georgeo lamentou a situação em que se encontra a saúde de Sergipe e disse que espera melhores dados na prestação de contas do primeiro quadrimestre de 2019. “É lamentável termos que ouvir reclamações por parte dos sergipanos. Mas o secretário demonstrou conhecimento de causa e esperamos que quando ele vier prestar contas do primeiro quadrimestre de 2019, nós tenhamos melhores informações”.