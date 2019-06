Governo do Estado emite nota de pesar pelo falecimento de professora da UFS

O governador Belivaldo Chagas emitiu nota de pesar pelo falecimento da professora Daniela Pinheiro Bitencurti Ruiz Esparza, ocorrido nesta quinta-feira (27), em Luanda, Angola. Daniela era docente do Departamento de Educação em Ciências Agrárias no Campus do Sertão, em Nossa Senhora da Glória, e do Programa de Desenvolvimento e Meio Ambiente, da Universidade Federal de Sergipe (UFS), em São Cristóvão.

“Quero manifestar o meu mais profundo pesar pelo falecimento da professora Daniela Pinheiro Bitencurti Ruiz Esparza. Sempre tive um carinho especial pela Educação e fiquei muito feliz com a interiorização do Ensino Superior Público no nosso Estado, principalmente no Alto Sertão, e sei da importância destes profissionais nesta jornada educativa. Deixo o meu carinho e solidariedade para todos os familiares, colegas e alunos da professora”, lamentou.