Abertas inscrições para representantes da sociedade que irão compor o Conselho LGBT

28/06/19 - 13:28:41

As instituições que pretendem concorrer deverão ter atuação comprovada no Estado de Sergipe na promoção da cidadania da população de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, queer e intersexo, e à promoção do enfrentamento à LGBTfobia e formas correlatas de discriminação.

Neste 28 de junho, Dia Mundial do Orgulho LGBT, a Secretaria de Estado da Inclusão, Assistência Social e do Trabalho – Seit, através da Diretoria de Inclusão e Promoção de Direitos, lança edital para o processo de escolha dos 12 representantes da sociedade civil que irão compor o Conselho Estadual de Promoção da Cidadania e Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais – CONLGBT, no biênio 2019/2021. É possível se inscrever entre 01 e 05 de julho, por meio do link disponibilizado no site da SEIT (www.seit.se.gov.br), ou através da impressão da ficha de inscrição e entrega presencial da documentação na Seit (R. Santa Luzia, 680, bairro São José).

As 12 vagas disponíveis para entidades da sociedade civil estão distribuídas da seguinte forma: seis serão para entidades que atuam na promoção e defesa dos direitos da população LGBTQI+; as demais serão distribuídas entre entidades que atuem na promoção dos direitos: das mulheres lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais; da juventude LGBTQI+; da população negra LGBTQI+; da comunidade científica que desenvolva estudos ou pesquisas sobre a população LGBTQI+; de caráter estadual que congreguem trabalhadores ou empregadores; e de caráter nacional com atuação estadual na promoção, defesa ou garantia de direitos da população LGBTQI+.

Segundo a referência técnica de Políticas para a População LGBTQI+ da Seit, Adriana Lohanna, o Conselho atuará em busca da inclusão social da comunidade LGBTQI+ e do respeito à diversidade sexual e identidade de gênero. “O grupo irá planejar e executar ações transversais e parcerias entre governo do Estado e sociedade civil, com o objetivo de construir coletivamente políticas públicas para combater toda forma de discriminação e desigualdade envolvendo a população LGBTQI+”, conta.

Inscrições e Resultado

Para realizar a inscrição, as organizações da sociedade civil deverão apresentar os seguintes documentos: relatório de atividades da entidade nos últimos três anos, acompanhados dos documentos comprobatórios: Estatuto ou Carta de Princípios registrada em cartório; cópia autenticada da Ata de Eleição da diretoria atual; Cadastro Nacional de Pessoal Jurídica (CNPJ) ou comprovação de existência há pelo menos três anos; e requerimento de inscrição disponível no site da Seit (www.seit.se.gov.br), que deverá ser enviado previamente para o e-mail [email protected]

A lista de candidatos habilitados será divulgada no dia 17 de julho, na página eletrônica da Seit. A Assembleia de Escolha, por sua vez, acontecerá no dia 23 de julho e será aberta ao público (em local a ser divulgado através do site). A lista com os candidatos escolhidos será publicada no site da Seit no dia 1º de agosto.