NAT abre inscrições para 124 vagas em 4 cursos na segunda

28/06/19 - 13:21:30

Os interessados podem se inscrever nos dias 01 e 02 de julho, das 08h às 12h, na sede do Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT)

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Inclusão, da Assistência Social e do Trabalho (Seit) abriu 124 vagas para quatro cursos nas áreas de Atendente de Farmácia, Noções em Projetos Arquitetônicos, Design de Sobrancelha e Espanhol. Os interessados podem se inscrever nos dias 01 e 02 de julho, das 08h às 12h, na sede do Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT).

Para o curso de Atendente de Farmácia, serão disponibilizadas 50 vagas, em duas turmas distribuídas pela manhã e tarde. As aulas serão iniciadas no dia 05 de julho no auditório do NAT. Nesta mesma data começarão as aulas de Noções em Projetos Arquitetônicos — AutoCAD — com 24 vagas. Porém, este outro curso será realizado na SergipeTec, na Avenida José Conrado de Araújo, 731, bairro Rosa Elze, São Cristóvão.

No dia 08 de julho, será a vez do curso de Design de Sobrancelha. Para esta formação serão oferecidas 25 vagas. Já no dia 09, as aulas de Espanhol serão iniciadas com 25 vagas disponíveis. Os dois cursos vão ser realizados no NAT Matriz (Rua Santa Luzia, n° 680, Bairro São José, Aracaju).

Para se inscrever, o candidato deve comparecer à sede do Núcleo com os seguintes documentos: Carteira de identidade, CPF, comprovante de residência e Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS).

Foto: Pritty Reis